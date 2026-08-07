Rohit Rajpal

Rohit Rajpal

all rounder

Full name:Rohit Rajpal

Teams

2026 Teams

Meerut Mavericks

Rohit Rajpal Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

Garg, Yash

Garg, Yash

Dwiwedi, Ansh

Dwiwedi, Ansh

Chaudhary, Vishal

Chaudhary, Vishal

Baisoya, Nirdesh

Baisoya, Nirdesh

Twari, Abhinav

Twari, Abhinav

Yadav, Kunal

Yadav, Kunal

Sain, Akshay

Sain, Akshay

Chaudhary, Vaibhav

Chaudhary, Vaibhav

Sharma, Rituraj

Sharma, Rituraj

Alam, Jamshed

Alam, Jamshed