Jamshed Alam

Jamshed Alam

bowler

Full name:Jamshed Alam

Teams

2026 Teams

Meerut Mavericks

Jamshed Alam Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

Garg, Yash

Garg, Yash

Dwiwedi, Ansh

Dwiwedi, Ansh

Chaudhary, Vishal

Chaudhary, Vishal

Baisoya, Nirdesh

Baisoya, Nirdesh

Rajpal, Rohit

Rajpal, Rohit

Twari, Abhinav

Twari, Abhinav

Yadav, Kunal

Yadav, Kunal

Sain, Akshay

Sain, Akshay

Chaudhary, Vaibhav

Chaudhary, Vaibhav

Sharma, Rituraj

Sharma, Rituraj