Squads Lucknow Falcons vs Meerut Mavericks T20 T20 Uttar Pradesh League 19.08.2026

T20

LUC
LUC
MEE
MEE

Playing

LUC
LUC
MEE
MEE
First TeamSecond Team
Chaudhary Vikrant

wicket keeper

Ahmed Uvaish

wicket keeper

Prakash Satya

no information yet

Raj Shubhang

no information yet

Singh Sawan

no information yet

Joshi Divyansh

all rounder

Singh Shaurya

no information yet

Rajpal Rohit

all rounder

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Sharma Rituraj

all rounder

Yadav Pradeep

no information yet

Bench

LUC
LUC
MEE
MEE

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet