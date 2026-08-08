Squads Lucknow Falcons vs Meerut Mavericks T20 T20 Uttar Pradesh League 19.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chaudhary Vikrant
wicket keeper
Ahmed Uvaish
wicket keeper
Garg Priyam K
batsman
Alam Jamshed
bowler
Gaur Vishal
batsman
Chaturvedi Rajeev
batsman
Jaiswal Kartikeya Vivek
batsman
Chaudhary Vaibhav
bowler
Prakash Satya
no information yet
Chikara Swastik
batsman
Raj Shubhang
no information yet
Doyla Yogendra
bowler
Singh Kritagya Kumar
all rounder
Jain Parth
bowler
Singh Sawan
no information yet
Joshi Divyansh
all rounder
Singh Shaurya
no information yet
Kaushik Madhav
batsman
Suryavanshi Aanjaneya Dhirendra
all rounder
Rajpal Rohit
all rounder
Tyagi Harsh
bowler
Sain Akshay
batsman
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Sharma Rituraj
all rounder
Yadav Pradeep
no information yet
Singh Rinku
batsman
Match has not started yet