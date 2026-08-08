Squads Meerut Mavericks vs Lucknow Falcons T20 T20 Uttar Pradesh League 29.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Uvaish
wicket keeper
Chaudhary Vikrant
wicket keeper
Alam Jamshed
bowler
Garg Priyam K
batsman
Chaturvedi Rajeev
batsman
Gaur Vishal
batsman
Chaudhary Vaibhav
bowler
Jaiswal Kartikeya Vivek
batsman
Chikara Swastik
batsman
Prakash Satya
no information yet
Doyla Yogendra
bowler
Raj Shubhang
no information yet
Jain Parth
bowler
Singh Kritagya Kumar
all rounder
Joshi Divyansh
all rounder
Singh Sawan
no information yet
Kaushik Madhav
batsman
Singh Shaurya
no information yet
Rajpal Rohit
all rounder
Suryavanshi Aanjaneya Dhirendra
all rounder
Sain Akshay
batsman
Tyagi Harsh
bowler
Sharma Rituraj
all rounder
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Singh Rinku
batsman
Yadav Pradeep
no information yet
Twari Abhinav
all rounder
Tyagi Kartik
bowler
Yadav Kunal
all rounder
Yadav Yuvraj
no information yet
Match has not started yet