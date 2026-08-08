Squads Meerut Mavericks vs Lucknow Falcons T20 T20 Uttar Pradesh League 29.08.2026

T20

MEE
MEE
LUC
LUC

Playing

MEE
MEE
LUC
LUC
First TeamSecond Team
Ahmed Uvaish

wicket keeper

Chaudhary Vikrant

wicket keeper

Prakash Satya

no information yet

Raj Shubhang

no information yet

Joshi Divyansh

all rounder

Singh Sawan

no information yet

Singh Shaurya

no information yet

Rajpal Rohit

all rounder

Sharma Rituraj

all rounder

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Yadav Pradeep

no information yet

Twari Abhinav

all rounder

Yadav Kunal

all rounder

Yadav Yuvraj

no information yet

Bench

MEE
MEE
LUC
LUC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet