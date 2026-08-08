Squads Meerut Mavericks vs Noida Super Kings T20 T20 Uttar Pradesh League 21.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Uvaish
wicket keeper
Alam Mirza Danish
batsman
Alam Jamshed
bowler
Bharadwaj Arjun
bowler
Chaturvedi Rajeev
batsman
Dwivedi Rohit
bowler
Chaudhary Vaibhav
bowler
Javed Muhammad
no information yet
Chikara Swastik
batsman
Kishan j
all rounder
Doyla Yogendra
bowler
Pawadia Tarun
batsman
Jain Parth
bowler
Prashar Chaitanya
no information yet
Joshi Divyansh
all rounder
Pratap Nilotpalendu
wicket keeper
Kaushik Madhav
batsman
Raghuvanshi Shantanu
batsman
Rajpal Rohit
all rounder
Rana Nitish
batsman
Sain Akshay
batsman
Shuaib Mohd
no information yet
Sharma Rituraj
all rounder
Solanki Manish
batsman
Singh Rinku
batsman
Tyagi Kunal
bowler
Twari Abhinav
all rounder
Tyagi Kartik
bowler
Yadav Kunal
all rounder
Yadav Yuvraj
no information yet
Match has not started yet