Squads Meerut Mavericks vs Noida Super Kings T20 T20 Uttar Pradesh League 21.08.2026

T20

MEE
MEE
NOI
NOI

Playing

MEE
MEE
NOI
NOI
First TeamSecond Team
Ahmed Uvaish

wicket keeper

Javed Muhammad

no information yet

Kishan j

all rounder

Prashar Chaitanya

no information yet

Joshi Divyansh

all rounder

Pratap Nilotpalendu

wicket keeper

Rajpal Rohit

all rounder

Shuaib Mohd

no information yet

Sharma Rituraj

all rounder

Twari Abhinav

all rounder

Yadav Kunal

all rounder

Yadav Yuvraj

no information yet

Bench

MEE
MEE
NOI
NOI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet