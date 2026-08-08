Match details Meerut Mavericks vs Lucknow Falcons T20 T20 Uttar Pradesh League 29.08.2026
Match Info
|Match:
|T20 Uttar Pradesh League 2026
|Date:
|Friday, August 14, 2026 - Sunday, September 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, August 29, 2026 09:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Meerut Mavericks Squad
|Players
|Ahmed Uvaish, Alam Jamshed, Chaturvedi Rajeev, Chaudhary Vaibhav, Chikara Swastik, Doyla Yogendra, Jain Parth, Joshi Divyansh, Kaushik Madhav, Rajpal Rohit, Sain Akshay, Sharma Rituraj, Singh Rinku, Twari Abhinav, Tyagi Kartik, Yadav Kunal, Yadav Yuvraj
|Bench
|no information yet
Lucknow Falcons Squad
|Players
|Chaudhary Vikrant, Garg Priyam K, Gaur Vishal, Jaiswal Kartikeya Vivek, Prakash Satya, Raj Shubhang, Singh Kritagya Kumar, Singh Sawan, Singh Shaurya, Suryavanshi Aanjaneya Dhirendra, Tyagi Harsh, Yadav Aaradhya, Yadav Pradeep
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet