Rituraj Sharma

T20 Uttar Pradesh League
Kashi Rudras vs Meerut Mavericks
T20 Uttar Pradesh League
KAS
MEE
Gorakhpur Lions vs Meerut Mavericks
T20 Uttar Pradesh League
GOR
MEE
Lucknow Falcons vs Meerut Mavericks
T20 Uttar Pradesh League
LUC
MEE
Meerut Mavericks vs Noida Super Kings
T20 Uttar Pradesh League
MEE
NOI
Meerut Mavericks vs Kanpur Superstar
T20 Uttar Pradesh League
MEE
KAN
Meerut Mavericks vs Gorakhpur Lions
T20 Uttar Pradesh League
MEE
GOR
Meerut Mavericks vs Lucknow Falcons
T20 Uttar Pradesh League
MEE
LUC
Noida Super Kings vs Meerut Mavericks
T20 Uttar Pradesh League
NOI
MEE
Meerut Mavericks vs Kashi Rudras
T20 Uttar Pradesh League
MEE
KAS