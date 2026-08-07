Rituraj Sharma

Rituraj Sharma

all rounder

Full name:Rituraj Sharma
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break

Teams

2026 Teams

Meerut Mavericks

Uttar Pradesh

Rituraj Sharma Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

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