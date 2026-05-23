Ameer Saiyed

Ameer Saiyed

all rounder

Full name:Ameer Saiyed
Nationality:Botswana
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Botswana

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1616
Innings99
Overs17.317.3
Balls--
Maidens00
Runs135135
Wickets33
Avg4545
SR3535
Eco7.717.71
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1616
Innings1515
Not outs00
Runs287287
Balls Faced285285
Avg19.1319.13
SR100.7100.7
Fours2929
Fifties11
Sixies66
Highest5555
Hundreds00

Ameer Saiyed Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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