Ansh Yadav

Ansh Yadav

Full name:Ansh Yadav
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Kanpur Superstar

Railways

Ansh Yadav Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

Khanna, Shubh

Khanna, Shubh

Pandey, Vishal

Pandey, Vishal

Sharma, Kushagra

Sharma, Kushagra

Tomar, Sandeep Kumar

Tomar, Sandeep Kumar

Chaudhary, Prashant

Chaudhary, Prashant

Singh, Satnam

Singh, Satnam

Yadav, Ansh

Yadav, Ansh

Ahuja, Suraj

Ahuja, Suraj

Pradeep, T

Pradeep, T

Sharma, Rahul

Sharma, Rahul