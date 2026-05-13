Match details Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders T20 Indian Premier League 13.05.2026

T20Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore
RCB
RCB

194

KKR
KKR

192

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Royal Challengers Bengaluru won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, May 13, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Royal Challengers Bengaluru Squad

PlayersBethell Jacob, Kohli Virat, Patidar Rajat, Sharma Jitesh, Pandya Krunal, David Tim, Iyer Venkatesh, Salam Rasikh, Kumar Bhuvneshwar, Hazlewood Josh, Duffy Jacob, Padikkal Devdutt, Cox Jordan, Yadav Mangesh, Shepherd Romario, Singh Swapnil
BenchChouhan Kanishk, Dayal Yash, Deswal Satvik, Malhotra Vihaan, Ostwal Vicky, Salt Phil, Sharma Suyash, Singh Abhinandan, Thushara Nuwan

Kolkata Knight Riders Squad

PlayersAllen Finn, Rahane Ajinkya, Raghuvanshi Angkrish, Green Cameron, Singh Rinku, Pandey Manish, Powell Rovman, Narine Sunil, Roy Anukul, Tyagi Kartik, Arora Vaibhav, Singh Ramandeep, Saini Navdeep, Seifert Tim, Dahiya Tejasvi, Dubey Saurabh
BenchChakravarthy Varun, Deep Akash, Kamra Daksh, Malik Umran, Muzarabani Blessing, Pathirana Matheesha, Rana Harshit, Ranjan Sarthak, Ravindra Rachin, Solanki Prashant, Tripathi Rahul

Venue Guide

StadiumM.Chinnaswamy Stadium
CityBangalore
Capacity40000
EndsPavilion End
Hosts toBEML End