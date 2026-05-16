Match details Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans T20 Indian Premier League 16.05.2026

T20Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
KKR

247

GT
GT

218

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Gujarat Titans won the toss and opt to bat
Time:Saturday, May 16, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Eden Gardens Stadium, Kolkata, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Kolkata Knight Riders Squad

PlayersRahane Ajinkya, Green Cameron, Raghuvanshi Angkrish, Pandey Manish, Singh Rinku, Narine Sunil, Roy Anukul, Chakravarthy Varun, Dubey Saurabh, Tyagi Kartik, Pathirana Matheesha, Allen Finn, Arora Vaibhav, Singh Ramandeep, Powell Rovman, Dahiya Tejasvi, Dubey Saurabh
BenchDeep Akash, Kamra Daksh, Malik Umran, Muzarabani Blessing, Rana Harshit, Ranjan Sarthak, Ravindra Rachin, Saini Navdeep, Seifert Tim, Solanki Prashant, Tripathi Rahul

Gujarat Titans Squad

PlayersGill Shubman, Sudharsan Sai, Buttler Jos, Sundar Washington, Holder Jason, Sindhu Nishant, Khan Rashid, Khan Mohd Arshad, Rabada Kagiso, Kishore Sai, Tewatia Rahul, Siraj Mohammed, Phillips Glenn, Rawat Anuj, Krishna Prasidh, Kushagra Kumar
BenchBanton Tom, Brar Gurnoor, Khan Shahrukh, Raj Prithvi, Sharma Ashok, Sharma Ishant, Suthar Manav, Wood Luke, Yadav Jayant

Venue Guide

StadiumEden Gardens Stadium
CityKolkata
Capacity66000
EndsHigh Court End
Hosts toPavilion End