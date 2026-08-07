Aquib Khan

Aquib Khan

bowler

Full name:Aquib Khan
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Kanpur Superstar

Uttar Pradesh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches7113
Innings12113
Overs154.590.07.3
Balls---
Maidens2470
Runs57444362
Wickets16144
Avg35.8731.6415.5
SR58.0638.5711.25
Eco3.74.928.26
BB522
4w100
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches7113
Innings921
Not outs101
Runs5432
Balls Faced6742
Avg6.751.50
SR80.5975100
Fours700
Fifties000
Sixies200
Highest1232
Hundreds000

Aquib Khan Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

Khanna, Shubh

Khanna, Shubh

Pandey, Vishal

Pandey, Vishal

Sharma, Kushagra

Sharma, Kushagra

Jangra, Mohit

Jangra, Mohit

Tomar, Sandeep Kumar

Tomar, Sandeep Kumar

Chaudhary, Prashant

Chaudhary, Prashant

Singh, Satnam

Singh, Satnam

Yadav, Ansh

Yadav, Ansh

Mavi, Shivam

Mavi, Shivam

Kumar, Bhuvneshwar

Kumar, Bhuvneshwar