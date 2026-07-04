Canada Cricket Team Players

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Canada

Ansari, Muneeb

Canada

Kirton, Nicholas

Canada

Calitz, Benjamin

Canada

Osinde, Henry

Canada

Gordon, Jeremy

Canada

Dutta, Nikhil

Canada

Bin Zafar, Saad

Canada

Spoors, Matthew

Canada

Thaker, Harsh

Canada

Singh, Ravinder Pal

Canada

Singh, Pargat

Canada

Johnson, Aaron

Canada

Kumar, Parveen

Canada

Kumar, Nitish

Canada

Cheema, Rizwan

Canada

Joshi, Rishiv

Canada

Ahmadzai, Shahid

Canada

Pervez, Cecil

Canada

Patel, Mihir

Canada

Pathan, Rayyan

Canada

Singh, Nawab

Canada

Kamal, Muhammad

Canada

Tariq, Hamza

Canada

Kapoor, Armaan

Canada

Shazad, Rommel

Canada

Matharu, Jatinderpal

Canada

Shamsudeen, Raqib

Canada

Hundal, Yuvraj Singh

Canada

Dhull, Adil

Canada

Sivakumaran, Amalan

Canada

Dilraj, Deol

Canada

Bullar, Gavinvir

Canada

Singh, Jai

Canada

Mathews, Jordan

Canada

Parekh, Mosam

Canada

Nauth, Ravindra

Canada

Garg, Rohan

Canada

Patel, Sagar

Canada

Samra, Yuvraj

Canada

Hundal, Ajayveer

Canada

Zia, Saniyah

Canada

Gallagher, Nicole

Canada

Vithanage, Vijayani

Canada

Zafar, Sana

Canada

Hundal, Mannat

Canada

Misra, Rhea

Canada

Mcgahey, Danielle

Canada

Bader, Habeeba

Canada

Qazi, Kainat

Canada

Rajput, Rabbjyot

Canada

Malik, Farhan

Canada

Varadharajan, Aaditya

Canada

Samra, Yuvraj

Canada

Patel, Ansh

Canada

Sharma, Shivam

Canada

Singh, Jaskarandeep

Canada