Nitish Roenick Kumar

Nitish Roenick Kumar

batsman

Full name:Nitish Roenick Kumar
Nationality:Canada
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Los Angeles Knight Riders

USA

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches1618157934
Innings210144315
Overs11.026.0103.4223.536.0
Balls-----
Maidens00380
Runs631605351129257
Wickets27112912
Avg31.522.8548.6338.9321.41
SR3322.2856.5446.3118
Eco5.726.155.165.047.13
BB22352
4w00000
5w00010
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches1618157934
Innings1516237730
Not outs12124
Runs2174346442114650
Balls Faced39733611852789531
Avg15.53129.2728.1825
SR54.65129.1654.3475.79122.41
Fours18347616852
Fifties032115
Sixies01352617
Highest388314112983
Hundreds00240

Nitish Roenick Kumar Schedule & Results

Major League Cricket

ResultLos Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(6 ov.) 70/1

SAN

SAN

150

ResultSeattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

115

LOS

LOS

196

ResultMi New York vs Los Angeles Knight Riders

Mi New York vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

144

LOS

LOS

(6 ov.) 53/1

ResultLos Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(4 ov.) 33/0

SEA

SEA

154

ResultLos Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

108

WAS

WAS

110

ResultLos Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

175

TEX

TEX

173

ResultLos Angeles Knight Riders vs Mi New York

Los Angeles Knight Riders vs Mi New York

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

165

NEW

NEW

168

UpcomingWashington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

LOS

LOS

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

LOS

LOS

UpcomingTexas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

LOS

LOS

Another Players

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

Rafiq, Usman

Rafiq, Usman

Johnson, Spencer

Johnson, Spencer

Homraj, Akshay

Homraj, Akshay

Theron, Rusty

Theron, Rusty

Khan, Jannisar

Khan, Jannisar

Jamali, Naseer

Jamali, Naseer

Steel, Cameron

Steel, Cameron

Stevenson, Cameron

Stevenson, Cameron

Holland, Ian

Holland, Ian