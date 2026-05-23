David Uwimana

David Uwimana

wicket keeper

Full name:David Uwimana

Teams

2026 Teams

Rwanda

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches66
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches66
Innings55
Not outs33
Runs4646
Balls Faced6868
Avg2323
SR67.6467.64
Fours55
Fifties00
Sixies00
Highest1616
Hundreds00

David Uwimana Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

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Khan, Hamza

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Nadir, Muhammad

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Bimenyimana, Zappy

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Ndikubwimana, Didier

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