Israel Mugisha

Israel Mugisha

bowler

Full name:Israel Mugisha
Nationality:Rwanda

Teams

2026 Teams

Rwanda

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches44
Innings44
Overs9.09.0
Balls--
Maidens00
Runs8787
Wickets33
Avg2929
SR1818
Eco9.669.66
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches44
Innings11
Not outs11
Runs11
Balls Faced22
Avg00
SR5050
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest11
Hundreds00

Israel Mugisha Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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