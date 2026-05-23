Israel Mugisha

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
Rwanda vs Cameroon
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
RWA
108
CAM
107
Rwanda vs Ivory Coast
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
RWA
288
IVO
17
Kenya vs Rwanda
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
KEN
101
RWA
102
Mali vs Rwanda
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
MAL
49
RWA
53
Sierra Leone vs Rwanda
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
SIE
88
RWA
89
Botswana vs Rwanda
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
BOT
115
RWA
117