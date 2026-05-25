Match details Kenya vs Rwanda T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 25.05.2026

T20i

KEN
KEN

101

RWA
RWA

102

Match Info

Match:T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:no information yet
Time:Monday, May 25, 2026 07:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Kenya Squad

Players
BenchBhudia Sachin, Gill Sachin, Gondaria Dhiren, Hirani Nitish, Karim Irfan, Langat Peter, Muthui Mwendwa Gerard, Mutua Francis Muia, Ngoche Shem, Oluoch Lucas, Patel Rakep, Patel Subham, Patel Vishil, Singh Sukhdeep

Rwanda Squad

Players
BenchAkayezu Martin, Bimenyimana Zappy, Cyusa Yves, Gumyusenge Daniel, Isaie Niyomugabo, Khan Hamza, Manishimwe Oscar, Michel Iradukunda Jean, Mugisha Israel, Nadir Muhammad, Ndikubwimana Didier, Ntirenganya Ignace, Rukiriza Emile, Uwimana David

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet