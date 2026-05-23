Didier Ndikubwimana

Didier Ndikubwimana

wicket keeper

Full name:Didier Ndikubwimana
Nationality:Rwanda

Teams

2026 Teams

Rwanda

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches3939
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches3939
Innings3535
Not outs44
Runs435435
Balls Faced538538
Avg14.0314.03
SR80.8580.85
Fours3333
Fifties22
Sixies99
Highest6969
Hundreds00

Didier Ndikubwimana Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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