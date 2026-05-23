Muhammad Nadir

Muhammad Nadir

Full name:Muhammad Nadir
Nationality:Rwanda

Teams

2026 Teams

Rwanda

Muhammad Nadir Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

Dusingizimana, Eric

Dusingizimana, Eric

Mugisha, Israel

Mugisha, Israel

Sebareme, Emmanuel

Sebareme, Emmanuel

Khan, Hamza

Khan, Hamza

Bimenyimana, Zappy

Bimenyimana, Zappy

Niyomugabo, Eric

Niyomugabo, Eric

Kubwimana, Eric

Kubwimana, Eric

Irakoze, Kevin

Irakoze, Kevin

Ndikubwimana, Didier

Ndikubwimana, Didier

Tuyisenge, Orchide

Tuyisenge, Orchide