Zappy Bimenyimana

Zappy Bimenyimana

bowler

Full name:Zappy Bimenyimana
Nationality:Rwanda

Teams

2026 Teams

Rwanda

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches4545
Innings4444
Overs135.0135.0
Balls--
Maidens44
Runs987987
Wickets4141
Avg24.0724.07
SR19.7519.75
Eco7.317.31
BB33
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches4545
Innings3636
Not outs99
Runs234234
Balls Faced176176
Avg8.668.66
SR132.95132.95
Fours1212
Fifties00
Sixies1717
Highest3030
Hundreds00

Zappy Bimenyimana Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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