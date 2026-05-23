Dhruv Maisuria

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
Botswana vs Sierra Leone
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
BOT
166
SIE
96
Botswana vs Mali
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
BOT
25
MAL
24
Cameroon vs Botswana
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
CAM
78
BOT
149
Ivory Coast vs Botswana
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
IVO
24
BOT
255
Kenya vs Botswana
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
KEN
193
BOT
131
Botswana vs Rwanda
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
BOT
115
RWA
117