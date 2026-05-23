Dhruv Maisuria

Dhruv Maisuria

all rounder

Full name:Dhruv Maisuria
Nationality:Botswana
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break googly right arm

Teams

2026 Teams

Botswana

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches3333
Innings3131
Overs112.4112.4
Balls--
Maidens44
Runs579579
Wickets6666
Avg8.778.77
SR10.2410.24
Eco5.135.13
BB55
4w44
5w22
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches3333
Innings1111
Not outs33
Runs5353
Balls Faced7373
Avg6.626.62
SR72.672.6
Fours11
Fifties00
Sixies11
Highest3232
Hundreds00

Dhruv Maisuria Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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