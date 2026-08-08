Squads Gorakhpur Lions vs Noida Super Kings T20 T20 Uttar Pradesh League 20.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bansal Rishabh
bowler
Alam Mirza Danish
batsman
Chaturvedi Divyansh
bowler
Bharadwaj Arjun
bowler
Chaudhary Karan
batsman
Dwivedi Rohit
bowler
Doyla Yogendra
bowler
Javed Muhammad
no information yet
Gupta Puneet
bowler
Kishan j
all rounder
Jurel Dhruv
wicket keeper
Pawadia Tarun
batsman
Kartikeya Kumar
batsman
Prashar Chaitanya
no information yet
Kumar Sunil
no information yet
Pratap Nilotpalendu
wicket keeper
Kumar Vijay
no information yet
Raghuvanshi Shantanu
batsman
Kumar Vivek
batsman
Rana Nitish
batsman
Pandey Anshuman
bowler
Shuaib Mohd
no information yet
Rai Rishav
batsman
Solanki Manish
batsman
Rathi Ankit
bowler
Tyagi Kunal
bowler
Rehman Abdul
no information yet
Sethi Harshit
all rounder
Sharma Shivam
bowler
Singh Yashovardhan
no information yet
Yadav Siddharth Sarvan
batsman
Yadav Vijay
batsman
Match has not started yet