Squads Gorakhpur Lions vs Noida Super Kings T20 T20 Uttar Pradesh League 20.08.2026

T20

GOR
GOR
NOI
NOI

Playing

GOR
GOR
NOI
NOI
First TeamSecond Team
Javed Muhammad

no information yet

Kishan j

all rounder

Jurel Dhruv

wicket keeper

Prashar Chaitanya

no information yet

Kumar Sunil

no information yet

Pratap Nilotpalendu

wicket keeper

Kumar Vijay

no information yet

Shuaib Mohd

no information yet

Rai Rishav

batsman

Rehman Abdul

no information yet

Sethi Harshit

all rounder

Singh Yashovardhan

no information yet

Bench

GOR
GOR
NOI
NOI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet