Emile Rukiriza

Emile Rukiriza

bowler

Full name:Emile Rukiriza
Nationality:Rwanda

Teams

2026 Teams

Rwanda

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches2020
Innings1818
Overs64.064.0
Balls--
Maidens00
Runs426426
Wickets2121
Avg20.2820.28
SR18.2818.28
Eco6.656.65
BB44
4w11
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches2020
Innings1717
Not outs77
Runs6363
Balls Faced9393
Avg6.36.3
SR67.7467.74
Fours33
Fifties00
Sixies11
Highest1414
Hundreds00

Emile Rukiriza Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

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