Ignace Ntirenganya

Ignace Ntirenganya

bowler

Full name:Ignace Ntirenganya
Nationality:Rwanda
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:left arm medium

Teams

2026 Teams

Rwanda

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches2020
Innings2020
Overs55.455.4
Balls--
Maidens00
Runs406406
Wickets1212
Avg33.8333.83
SR27.8327.83
Eco7.297.29
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches2020
Innings1515
Not outs88
Runs1515
Balls Faced3737
Avg2.142.14
SR40.5440.54
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest44
Hundreds00

Ignace Ntirenganya Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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