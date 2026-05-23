Iradukunda Jean Michel

Iradukunda Jean Michel

all rounder

Full name:Iradukunda Jean Michel
Nationality:Rwanda

Teams

2026 Teams

Rwanda

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches33
Innings33
Overs8.08.0
Balls--
Maidens00
Runs8383
Wickets00
Avg00
SR00
Eco10.3710.37
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches33
Innings22
Not outs00
Runs11
Balls Faced33
Avg0.50.5
SR33.3333.33
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest11
Hundreds00

Iradukunda Jean Michel Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

Dusingizimana, Eric

Dusingizimana, Eric

Mugisha, Israel

Mugisha, Israel

Sebareme, Emmanuel

Sebareme, Emmanuel

Khan, Hamza

Khan, Hamza

Nadir, Muhammad

Nadir, Muhammad

Bimenyimana, Zappy

Bimenyimana, Zappy

Niyomugabo, Eric

Niyomugabo, Eric

Kubwimana, Eric

Kubwimana, Eric

Irakoze, Kevin

Irakoze, Kevin

Ndikubwimana, Didier

Ndikubwimana, Didier