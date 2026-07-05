Jack Clayton
batsman
|Full name:
|Jack Clayton
|Nationality:
|Australia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|3
|2
|Innings
|1
|0
|0
|Overs
|2.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|4
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|2
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|3
|2
|Innings
|21
|3
|2
|Not outs
|2
|0
|0
|Runs
|623
|113
|21
|Balls Faced
|1574
|123
|23
|Avg
|32.78
|37.66
|10.5
|SR
|39.58
|91.86
|91.3
|Fours
|60
|12
|4
|Fifties
|4
|2
|0
|Sixies
|1
|4
|0
|Highest
|109
|56
|15
|Hundreds
|1
|0
|0