Jack Clayton

Jack Clayton

batsman

Full name:Jack Clayton
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Queensland Bulls

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1332
Innings100
Overs2.000
Balls---
Maidens100
Runs400
Wickets000
Avg000
SR000
Eco200
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1332
Innings2132
Not outs200
Runs62311321
Balls Faced157412323
Avg32.7837.6610.5
SR39.5891.8691.3
Fours60124
Fifties420
Sixies140
Highest1095615
Hundreds100

Another Players

Labuschagne, Marnus

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Peirson, Jimmy

Peirson, Jimmy

Burdon, Hugo

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Willans, Matthew

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Lynn, Chris

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Paulsen, Steve

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Jain, Aryan

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Sandhu, Gurinder

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Jaques, Phil

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Cutting, Ben

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