Squads Bengal vs Odisha First class Ranji Trophy 01.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Kaif
bowler
Bhardwaj Shreyansh
no information yet
Ahmed Shahbaz
all rounder
Biswal Badal
bowler
Chatterjee Subham
batsman
Choudhary Gourav
no information yet
Chatterjee Sudip
batsman
Dhupar Rajesh Rajeev
wicket keeper
Deep Akash
bowler
K Beja Sambit
no information yet
Easwaran Abhimanyu
batsman
Majhi Dinesh
batsman
Gandhi Shakir Habib
wicket keeper
Mishra Shantanu
batsman
Gani Aamir
all rounder
Mohanty Omkar
no information yet
Gharami Sudip Kumar
batsman
Mohanty Rajesh
bowler
Gupta Sumanta Anil
all rounder
Munde Om T
no information yet
Jaiswal Suraj Sindhu
bowler
Parida Anil
batsman
Kaif MD
all rounder
Pattnaik Sandeep Pradeep
batsman
Kumar Mukesh
bowler
Ranjan Lenka Sowmya
no information yet
Mandal Soumyadip
all rounder
Rathva Ninad
all rounder
Paul Ankur
batsman
Samal Swastik
batsman
Porel Abhishek
wicket keeper
Sanatana Rana Prasanta
no information yet
Pramanik Pradipta
bowler
Senapati Subhranshu Pradeep
batsman
Shami Mohammed
bowler
Swain Aasirwad
wicket keeper
Shukla Ankit
batsman
Tufayl Ahmad Sayed
no information yet
Match has not started yet