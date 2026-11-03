Squads Bengal vs Odisha First class Ranji Trophy 01.02.2027

First class

BEN
BEN
ODI
ODI

Playing

BEN
BEN
ODI
ODI
First TeamSecond Team
Bhardwaj Shreyansh

no information yet

Ahmed Shahbaz

all rounder

Choudhary Gourav

no information yet

K Beja Sambit

no information yet

Gandhi Shakir Habib

wicket keeper

Gani Aamir

all rounder

Mohanty Omkar

no information yet

Munde Om T

no information yet

Kaif MD

all rounder

Ranjan Lenka Sowmya

no information yet

Mandal Soumyadip

all rounder

Rathva Ninad

all rounder

Paul Ankur

batsman

Porel Abhishek

wicket keeper

Sanatana Rana Prasanta

no information yet

Swain Aasirwad

wicket keeper

Tufayl Ahmad Sayed

no information yet

Bench

BEN
BEN
ODI
ODI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet