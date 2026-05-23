Karabo Motlhanka

Karabo Motlhanka

batsman

Full name:Karabo Motlhanka
Nationality:Botswana

Teams

2026 Teams

Botswana

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classT20
Matches34237
Innings10010
Overs23.0023.0
Balls---
Maidens101
Runs1410141
Wickets11011
Avg12.81012.81
SR12.54012.54
Eco6.1306.13
BB404
4w101
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iFirst classT20
Matches34237
Innings33336
Not outs404
Runs86889884
Balls Faced763265783
Avg29.9329.6627.62
SR113.7633.58112.89
Fours951197
Fifties606
Sixies18018
Highest754175
Hundreds000

Karabo Motlhanka Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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