Martin Akayezu

Martin Akayezu

all rounder

Full name:Martin Akayezu
Nationality:Rwanda

Teams

2026 Teams

Rwanda

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches4848
Innings4040
Overs120.1120.1
Balls--
Maidens33
Runs950950
Wickets4545
Avg21.1121.11
SR16.0216.02
Eco7.97.9
BB44
4w22
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches4848
Innings4141
Not outs44
Runs329329
Balls Faced313313
Avg8.898.89
SR105.11105.11
Fours2525
Fifties11
Sixies1515
Highest5151
Hundreds00

Martin Akayezu Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

Dusingizimana, Eric

Dusingizimana, Eric

Mugisha, Israel

Mugisha, Israel

Sebareme, Emmanuel

Sebareme, Emmanuel

Khan, Hamza

Khan, Hamza

Nadir, Muhammad

Nadir, Muhammad

Bimenyimana, Zappy

Bimenyimana, Zappy

Niyomugabo, Eric

Niyomugabo, Eric

Kubwimana, Eric

Kubwimana, Eric

Irakoze, Kevin

Irakoze, Kevin

Ndikubwimana, Didier

Ndikubwimana, Didier