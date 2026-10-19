Squads Maharashtra vs Kerala First class Ranji Trophy 17.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bawne Ankit
batsman
Anuraj JS
no information yet
Choudhary Mukesh
bowler
Azharuddeen Mohammed
wicket keeper
Dadhe Pradeep
bowler
Baby Sachin
batsman
Darkunde Vaibhav
no information yet
Chandran Vyshak
all rounder
Dharmadhikari Atharva
no information yet
Kunnummal Rohan
batsman
Gaikwad Ruturaj
batsman
Nair Abhishek J
no information yet
Hangargekar Rajvardhan
bowler
Nair Abhishek Pratap
no information yet
Kate Harshal
batsman
Nayanar Varun
wicket keeper
Nawale Saurabh
wicket keeper
Nidheesh MD
bowler
Ostwal Vicky
bowler
Nizar Salman
batsman
Patil Digvijay
batsman
Parveen Abhijth
bowler
Sanghvi Tanay
no information yet
Raj Pavan
no information yet
Shaw Prithvi
batsman
Sarwate Aditya
all rounder
Sonawane Maya
bowler
Saxena Jalaj
all rounder
Veer Siddhesh A
batsman
Tom Eden Apple
bowler
Walunj Hitesh
bowler
Vinod Vishnu
wicket keeper
Match has not started yet