Squads Maharashtra vs Kerala First class Ranji Trophy 17.01.2027

First class

MAH
MAH
KER
KER

Playing

MAH
MAH
KER
KER
First TeamSecond Team
Anuraj JS

no information yet

Darkunde Vaibhav

no information yet

Chandran Vyshak

all rounder

Dharmadhikari Atharva

no information yet

Nair Abhishek J

no information yet

Nair Abhishek Pratap

no information yet

Nayanar Varun

wicket keeper

Nawale Saurabh

wicket keeper

Sanghvi Tanay

no information yet

Raj Pavan

no information yet

Sarwate Aditya

all rounder

Saxena Jalaj

all rounder

Vinod Vishnu

wicket keeper

Bench

MAH
MAH
KER
KER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet