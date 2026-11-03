Squads Delhi vs Maharashtra First class Ranji Trophy 01.02.2027

First class

DEL
DEL
MAH
MAH

Playing

DEL
DEL
MAH
MAH
First TeamSecond Team
Chaudhary Aman

no information yet

Dahiya Tejasvi

no information yet

Darkunde Vaibhav

no information yet

Dhull Yash

batsman

Dharmadhikari Atharva

no information yet

Doseja Ayush

no information yet

Grewal Money Swarn

no information yet

Kaushik Dhruv

no information yet

Lakra Dev

all rounder

Nawale Saurabh

wicket keeper

Mathur Sumit

no information yet

Rajuvanshi P

no information yet

Sanghvi Tanay

no information yet

Rawat Anuj

wicket keeper

sangwan Sanat

no information yet

Bench

DEL
DEL
MAH
MAH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet