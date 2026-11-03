Squads Delhi vs Maharashtra First class Ranji Trophy 01.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Arya Priyansh
batsman
Bawne Ankit
batsman
Badoni Ayush
batsman
Choudhary Mukesh
bowler
Chaudhary Aman
no information yet
Dadhe Pradeep
bowler
Dahiya Tejasvi
no information yet
Darkunde Vaibhav
no information yet
Dhull Yash
batsman
Dharmadhikari Atharva
no information yet
Doseja Ayush
no information yet
Gaikwad Ruturaj
batsman
Grewal Money Swarn
no information yet
Hangargekar Rajvardhan
bowler
Kaushik Dhruv
no information yet
Kate Harshal
batsman
Lakra Dev
all rounder
Nawale Saurabh
wicket keeper
Mathur Sumit
no information yet
Ostwal Vicky
bowler
Mehra Divij
bowler
Patil Digvijay
batsman
Rajuvanshi P
no information yet
Sanghvi Tanay
no information yet
Ranjan Sarthak
batsman
Shaw Prithvi
batsman
Rawat Anuj
wicket keeper
Sonawane Maya
bowler
Saini Navdeep
bowler
Veer Siddhesh A
batsman
sangwan Sanat
no information yet
Walunj Hitesh
bowler
Shokeen Hrithik Rakesh
bowler
Singh Simarjeet
bowler
Match has not started yet