Oscar Manishimwe

Oscar Manishimwe

wicket keeper

Full name:Oscar Manishimwe
Nationality:Rwanda

Teams

2026 Teams

Rwanda

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches3131
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches3131
Innings2727
Not outs44
Runs240240
Balls Faced334334
Avg10.4310.43
SR71.8571.85
Fours1616
Fifties00
Sixies22
Highest2727
Hundreds00

Oscar Manishimwe Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

Dusingizimana, Eric

Dusingizimana, Eric

Mugisha, Israel

Mugisha, Israel

Sebareme, Emmanuel

Sebareme, Emmanuel

Khan, Hamza

Khan, Hamza

Nadir, Muhammad

Nadir, Muhammad

Bimenyimana, Zappy

Bimenyimana, Zappy

Niyomugabo, Eric

Niyomugabo, Eric

Kubwimana, Eric

Kubwimana, Eric

Irakoze, Kevin

Irakoze, Kevin

Ndikubwimana, Didier

Ndikubwimana, Didier