Praful Hinge

Praful Hinge

bowler

Full name:Praful Hinge
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Sunrisers Hyderabad

Vidarbha

Praful Hinge Schedule & Results

Indian Premier League

ResultGujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

168

SRH

SRH

86

ResultChennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad

Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

180

SRH

SRH

181

ResultSunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

255

RCB

RCB

200

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

196

RR

RR

243

Another Players

Dubey, Shubham

Dubey, Shubham

Satish, Ganesh

Satish, Ganesh

Chavan, Nayan

Chavan, Nayan

Dubey, Saurabh

Dubey, Saurabh

Dubey, Harsh Surendra

Dubey, Harsh Surendra

Kumar, Bhuvneshwar

Kumar, Bhuvneshwar

Theron, Rusty

Theron, Rusty

Shorey, Dhruv

Shorey, Dhruv

Karnewar, Akshay

Karnewar, Akshay

Pandit, Chandrakant

Pandit, Chandrakant