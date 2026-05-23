Reginald Nehonde

Reginald Nehonde

all rounder

Full name:Reginald Nehonde
Nationality:Zimbabwe
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Botswana

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches3434
Innings2121
Overs53.553.5
Balls--
Maidens00
Runs389389
Wickets1919
Avg20.4720.47
SR1717
Eco7.227.22
BB44
4w22
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches3434
Innings3131
Not outs55
Runs614614
Balls Faced631631
Avg23.6123.61
SR97.397.3
Fours4848
Fifties22
Sixies1212
Highest6363
Hundreds00

Reginald Nehonde Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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