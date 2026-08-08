Squads Noida Super Kings vs Lucknow Falcons T20 T20 Uttar Pradesh League 17.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Alam Mirza Danish
batsman
Chaudhary Vikrant
wicket keeper
Bharadwaj Arjun
bowler
Garg Priyam K
batsman
Dwivedi Rohit
bowler
Gaur Vishal
batsman
Javed Muhammad
no information yet
Jaiswal Kartikeya Vivek
batsman
Kishan j
all rounder
Prakash Satya
no information yet
Pawadia Tarun
batsman
Raj Shubhang
no information yet
Prashar Chaitanya
no information yet
Singh Kritagya Kumar
all rounder
Pratap Nilotpalendu
wicket keeper
Singh Sawan
no information yet
Raghuvanshi Shantanu
batsman
Singh Shaurya
no information yet
Rana Nitish
batsman
Suryavanshi Aanjaneya Dhirendra
all rounder
Shuaib Mohd
no information yet
Tyagi Harsh
bowler
Solanki Manish
batsman
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Tyagi Kunal
bowler
Yadav Pradeep
no information yet
Match has not started yet