Squads Noida Super Kings vs Lucknow Falcons T20 T20 Uttar Pradesh League 17.08.2026

T20

NOI
NOI
LUC
LUC

Playing

NOI
NOI
LUC
LUC
First TeamSecond Team
Chaudhary Vikrant

wicket keeper

Javed Muhammad

no information yet

Kishan j

all rounder

Prakash Satya

no information yet

Raj Shubhang

no information yet

Prashar Chaitanya

no information yet

Pratap Nilotpalendu

wicket keeper

Singh Sawan

no information yet

Singh Shaurya

no information yet

Shuaib Mohd

no information yet

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Yadav Pradeep

no information yet

Bench

NOI
NOI
LUC
LUC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet