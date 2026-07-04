Atlanta Kings CC Cricket Team Players

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Atlanta Kings CC

Tahir, Imran

South Africa

Billings, Sam

England

Neesham, Jimmy

New Zealand

Aziz, Danish

Pakistan

Tribe, Asa Mark

Jersey

Cornwall, Rahkeem

Antigua and Barbuda

Bruce, Tom

New Zealand

Tanvir, Sohail

Pakistan

Modani, Sushant

USA

Singh, Gajanand

USA

Leask, Michael

Scotland

Uthappa, Robin

India

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Russell, Andre

Jamaica

Moores, Tom

England

Kaveen Bandara, Walgampaha Mudiyanselage

Sri Lanka

Shahzad, Zia Muhammad

Pakistan

Ganeshka, Saideep

Perera, Angelo

Sri Lanka

Allen, Fabian

Jamaica

Jamali, Naseer

Perera, Angelo

Julien, Leonardo

Trinidad and Tobago

Acharya, Manoj

India

Ramsaran, Kristopher

Patel, Ansh

Canada

Ahmadzai, Faisal Khan

Afghanistan