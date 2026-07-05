Rahkeem Rashawn Shane Cornwall

Rahkeem Rashawn Shane Cornwall

all rounder

Full name:Rahkeem Rashawn Shane Cornwall
Nationality:Antigua and Barbuda

Teams

2026 Teams

Antigua And Barbuda Falcons

Sylhet Strikers

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches10825575
Innings181425253
Overs460.13316.1463.1131.3
Balls----
Maidens84763420
Runs1316932217201038
Wickets353906836
Avg37.623.925.2928.83
SR78.8851.0140.8621.91
Eco2.852.813.717.89
BB101243
4w12230
5w22600
10w1700

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches10825575
Innings171415170
Not outs31166
Runs261295714791339
Balls Faced43343920888
Avg18.6422.7432.8620.92
SR60.2767.320150.78
Fours360104108
Fifties21755
Sixies4084105
Highest73101132102
Hundreds0141

Rahkeem Rashawn Shane Cornwall Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Jamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

JAM

JAM

ANT

ANT

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

ANT

ANT

STL

STL

UpcomingSt. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

ANT

ANT

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

SKN

SKN

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

TKR

TKR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Antigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

GAW

GAW

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

BAR

BAR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

ANT

ANT

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

ANT

ANT

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Guyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

ANT

ANT

Rahkeem Cornwall News

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For those who want to get to know cricketer Rahkeem Cornwall better, all the latest information about him is presented here: from the results of past matches to his participation in tournaments.

Watch, CPL | Rahkeem Cornwall outfoxes Nicholas Pooran to leave him frustrated

Watch, CPL | Rahkeem Cornwall outfoxes Nicholas Pooran to leave him frustrated

Nicholas Pooran has earned the reputation of destroying spin attacks, and he was in for a shock during the CPL 2025 game against Antigua and Barbuda Falcons. The Trinbago Knight Riders captain was outfoxed by off-spinner Rahkeem Cornwall, triggering an outburst of emotion from both ends.

Rahkeem Cornwall02:13 PM, 18 September, 2024

WATCH, CPL 2024 | Ryan John thrown for loop as Alick Athanze overcomes gravity culminating to a stunner

Rahkeem Cornwall05:06 PM, 03 September, 2023

WATCH | Rahkeem Cornwall targets roof of the stadium with a huge hit in the Caribbean Premier League

Rahkeem Cornwall04:25 PM, 18 August, 2023

WATCH, CPL | Overconfident Rahkeem Cornwall sacrifices self to hilarious runout on first ball

Rahkeem Cornwall11:13 PM, 14 July, 2023

WI vs IND | Twitter lauds Rahkeem Cornwall for outfoxing Virat Kohli despite battling health concerns

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