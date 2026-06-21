Fabian Anthony Allen

Fabian Anthony Allen

all rounder

Full name:Fabian Anthony Allen
Nationality:Jamaica
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Adelaide Strikers

Antigua And Barbuda Falcons

Jaffna Kings

Los Angeles Knight Riders

Mi New York

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches20341536103
Innings1829193186
Overs111.086.5177.5207.5240.4
Balls-----
Maidens012032
Runs62764657510801874
Wickets724151968
Avg89.5726.9138.3356.8427.55
SR95.1421.771.1365.6321.23
Eco5.647.433.235.197.78
BB22524
4w00101
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches20341536103
Innings1624273081
Not outs382723
Runs2002677764761087
Balls Faced2031951242546758
Avg15.3816.6831.0420.6918.74
SR98.52136.9262.4787.17143.4
Fours1815803873
Fifties10423
Sixies821171772
Highest51341696264
Hundreds00200

Fabian Anthony Allen Schedule & Results

Major League Cricket

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultTexas Super Kings vs Mi New York

Texas Super Kings vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

158

NEW

NEW

162

ResultMi New York vs Texas Super Kings

Mi New York vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

127

TEX

TEX

(8 ov.) 56/1

ResultMi New York vs Los Angeles Knight Riders

Mi New York vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

144

LOS

LOS

(6 ov.) 53/1

ResultLos Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(4 ov.) 33/0

SEA

SEA

154

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

ResultLos Angeles Knight Riders vs Mi New York

Los Angeles Knight Riders vs Mi New York

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

165

NEW

NEW

168

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Mi New York

San Francisco Unicorns vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

NEW

NEW

UpcomingMi New York vs San Francisco Unicorns

Mi New York vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SAN

SAN

UpcomingWashington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

LOS

LOS

UpcomingMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SEA

SEA

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

LOS

LOS

UpcomingMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

WAS

WAS

UpcomingTexas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

LOS

LOS

T20 Lanka Premier League

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Jamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

JAM

JAM

ANT

ANT

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

ANT

ANT

STL

STL

UpcomingSt. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

ANT

ANT

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

SKN

SKN

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

TKR

TKR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Antigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

GAW

GAW

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

BAR

BAR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

ANT

ANT

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

ANT

ANT

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Guyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

ANT

ANT

Fabian Allen News

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If you want to know all the latest news about Fabian Allen, here you will find all the current news here, from training plan to tournament results.

CPL | Antigua and Barbuda Falcons go top of table with narrow win over Trinbago Knight Riders

CPL | Antigua and Barbuda Falcons go top of table with narrow win over Trinbago Knight Riders

Antigua and Barbuda Falcons beat Trinbago Knight Riders by eight runs in a Caribbean Premier League 2025 match in North Sound. Fabian Allen's cameo towards the end of the innings lifted the home side to a competitive total before Obed McCoy’s four-wicket haul pushed them to the top of the table.

Fabian Allen06:22 PM, 06 September, 2024

Watch| Fabian Allen stuns with juggling catch to dismiss Pooran for golden duck

Fabian Allen11:21 PM, 20 July, 2024

‌LPL 2024 | Twitter reacts to Kusal and Allen's heroic eliminate Kandy as Jaffna secures Final’s spot

Fabian Allen06:33 PM, 02 July, 2024

LPL 2024 | Twitter reacts to Hales-Dickwella pepper Jaffna in nail-biting thriller

Fabian Allen10:42 PM, 13 February, 2024

ILT20 | Twitter entertained as Fabian Allen replicates his distinctive celebration after cleaning up Tom Banton

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