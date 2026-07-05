Angelo Kanishka Perera

Angelo Kanishka Perera

batsman

Full name:Angelo Kanishka Perera
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Chattogram Challengers

Colombo Kaps

Royal Riders Punjab

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches66107153115
Innings31567231
Overs6.01.0241.0324.062.2
Balls-----
Maidens0020131
Runs33178931317443
Wickets00195120
Avg004725.8222.15
SR0076.138.1118.7
Eco5.5173.74.067.1
BB00453
4w00110
5w00010
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches66107153115
Innings4517412898
Not outs00163417
Runs5259759738872010
Balls Faced8365978940631691
Avg1311.848.0841.3524.81
SR62.6590.7677.695.66118.86
Fours35724288143
Fifties0037258
Sixies011569660
Highest311624411374
Hundreds002050

Angelo Kanishka Perera Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Another Players

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