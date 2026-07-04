Haryana Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Haryana

Chahal, Yuzvendra

India

Singh Rajawat, Vikram

India

Tewatia, Rahul

India

Sharma, Mohit

India

Sindhu, Nishant

India

Mishra, Amit

India

Bishnoi, Chaitanya

England

Rana, Himanshu

India

Singh, Yuvraj

India

Kamboj, Anshul

India

Sharma, Rohit

Nepal

Kumar, Sumit

India

Kumar, Ankit

India

Shandilya, Mayank

India

Sharma, Yashu

Rohilla, Sarvesh

Kumar, Aman

India

Bana, Dinesh Mahabir

India

Menaria, Ashok

India

Hooda, Kapil

India

Rana, Arpit Ramesh

India

Singh, Dheeru

India

Dalal, Lakshya Suman

India

Dalal, Lakshhya

Singh, Kukna Ajay

India

Rajak, Amit

India

Rana, Amit

India

Vats, Parth Shiv

India

Singh, Yuvraj

India

Ranga, Arsh

India

Pahal, Sanjay

India

Thakral, Anuj Hira

Rohilla, Bhuwan

Dalal, Yashvardhan

India

Kashyap, Nikhil

India

Rathee, Rahul Pawan

Jakhar, Samant Devender

Bhardwaj, Ishant Ravi

Thakral, Anuj

Siwach, Ashish

Baloda, Tanmay

Chaprana, Arun

India