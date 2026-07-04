Japan Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Japan

Stafford, Kazuma

Japan

Lake, Kiefer Yamamoto

Japan

Hardgrave-Abe, Koji

Japan

Taniyama, Makoto

Japan

Patmore, Alex

Ravichandran, Sabaorish

Japan

Miyauchi, Wataru

Japan

Nawarathna, Supun

Japan

Siddique, Muneeb

Kubota, Kohei

Japan

Kumbhare, Piyush

Japan

Takada, Tsuyoshi

Japan

Mccomb, Declan

Japan

Sakurano, Reo

Japan

Takahashi, Ibrahim

Japan

Drake, Ryan

Japan

Lake, Lachlan

Japan

Kadowaki-Fleming, Kendel

Japan

Dobell, Kento

Thurgate, Ashley

Thurgate, Marcus

Kimura, Shogo

Japan

Yamashita, Jun

Shirai-Patmore, Alexander

Japan

Sakurano-Thomas, Reo

Japan

Hinze, Charles

Japan

Gou Ito-Davis, Benjamin

Japan

Anand, Abhishek

Rahman, Esam

Samad, Abdul

Slater, Shoma

Japan