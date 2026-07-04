Lucknow Falcons Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Lucknow Falcons

Kumar, Bhuvneshwar

India

Garg, Priyam K

India

Chauhan, Ankur

Saini, Pranjal

Singh, Samarth

India

Choudhary, Sameer

Singh, Hardeep

Bahrain

Tiwari, Abhishek

India

Tyagi, Harsh

India

Singh, Kritagya Kumar

India

Yadav, Aaradhya

India

Jaiswal, Kartikeya Vivek

India

Amaan, Mohammad

Yadav, Pradeep Sukhpal

Suryavanshi, Aanjaneya Dhirendra

Nigam, Vipraj

India

Singh, Sawan Kumar

Raj, Shubhang

Ali, Shoaib

Chaudhary, Puneet

Singh, Vikas

Prakash, Satya

Gaur, Vishal

Chaudhary, Vikrant

Khan, Kamil

Upadhyay, Kirtivardhan

Singh, Parv

Siddiqui, Shoaib

Zafar, Ali

Mishra, Suraj

Saif, Mohammad

India

Pandey, Akshat R

India

Yadav, Pradeep

Singh, Shaurya

Raj, Shubhang

Singh, Sawan

Yadav, Ansh

India

Singh, Abhinandan

India

Palawat, Parth

India

Chaudhary, Karan