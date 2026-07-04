Sri Lanka Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Sri Lanka

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Prabodhani, Udeshika

Sri Lanka

Kanchana, Ama

Sri Lanka

Perera, Hasini

Sri Lanka

Ranasinghe, Oshadi

Sri Lanka

Ranaweera, Inoka

Sri Lanka

Weerakkody, Prasadani

Sri Lanka

Sanjeewani, Anushka

Sri Lanka

Kulasuriya, Achini

Sri Lanka

de Silva, Nilakshi

Sri Lanka

Madavi, Harshitha

Sri Lanka

Kumari, Sugandika

Sri Lanka

Karunaratne, Hansima

Sri Lanka

Shehani, Malsha

Sri Lanka

Sandeepani, Sathya

Sri Lanka

Fernando, Inoshi

Sri Lanka

Dilhari, Kavisha

Sri Lanka

Tharika Sewwandi, Mallaweeraarachchilage

Sri Lanka

Dulani, Imesha

Sri Lanka

Gunaratne, Vishmi

Sri Lanka

Kavindi, Kawya

Sri Lanka

de Silva, Rashmi

Sri Lanka

Nuthyangana, Kaushani

Sri Lanka

Priyadharshani, Inoshi

Sri Lanka

Dulani, Imesha

Sri Lanka

Gimhani, Shashini

Sri lanka

Nisansala, Sachini

Sri lanka

Sewwandi, Rashmika

Sri lanka

Nanayakkara, Manudi

Sri lanka

Vihanga, Dewmi

Sri lanka

Vimukthi, Chethana

Sri lanka

Madara, Malki

Badalge, Piumi

Sri lanka

Meepage, Nimasha

Sri lanka

Nimasha Madushani

Bandara, Mithali

Ayodhya, Mithali

Sri lanka