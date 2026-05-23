Thatayaone Tshose

Thatayaone Tshose

all rounder

Full name:Thatayaone Tshose
Nationality:Botswana
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Botswana

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches2626
Innings1818
Overs49.249.2
Balls--
Maidens11
Runs329329
Wickets99
Avg36.5536.55
SR32.8832.88
Eco6.666.66
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches2626
Innings2121
Not outs66
Runs307307
Balls Faced209209
Avg20.4620.46
SR146.89146.89
Fours2020
Fifties11
Sixies1313
Highest6060
Hundreds00

Thatayaone Tshose Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

Mooketsi, Mmoloki

Mooketsi, Mmoloki

Kgosiemang, Boemo

Kgosiemang, Boemo

Perera, Tharindu

Perera, Tharindu

Silas, Phemelo

Silas, Phemelo

Balakrishnan, Vinoo

Balakrishnan, Vinoo

Khumalo, Boemo

Khumalo, Boemo

Piet, Katlo

Piet, Katlo

Mbazo, Valentine

Mbazo, Valentine

Mpatane, Tumelo

Mpatane, Tumelo

Badenhorst, Michael

Badenhorst, Michael