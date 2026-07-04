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Simpson-Parker, M
Austria
Ansari, Muneeb
Canada
Sadran, Jaweed
Hossain, Iqbal
Momin, Shahil
Khan, Shakil
Syed, Junaid
Ali Rahemi, Ghorban
Norris, Quinton
South Africa
Arif, Arsalan
Eckstein, Daniel
Suraj, Mohammad
Hooper, Barry
Javed, Amir
Ahmadzai, Basheer
Khan, Shahab
Khan, Baseer
Afghanistan
Khan, Shadnan
Zalmai, Bilal
Basit, Abdulwaseed
Zalmai, Waqar
Sajidullah, Safi
Messalhn, Samargol
Babakarkhail, Abdul Nasir
Alikhel, Masharaf
Hamdard, Khan-Agha
Qazizada, Abdulwafi
Shenwari, Saidullah
Mirakhel, Nasrullah
Ahmadzai, Zabiullah
Safi, Shafiq Khan
Afghan, Javid
Naiz, Naiz
Wijesekera, Navin
Randhawa, Armaan
Shergill, Sumer
Iqbal, Basit
Gill, Sharan
Subhash, Satyam
Kasthuri, Lakmal
Mohideen, Farhan
Bahramkhil, Jamil
Ahamed, Rayhaan
Ghelzai, Janan
Azizi, Zubair
Wijesekara, Divith
Subhash, Shivam
Khanna, Karun
Arif, Nouman
Chawla, Ronit
Shahid, Saqib
Jabarkhel, Zaherullah
Ahmadzai, Tariq
Omari, Buset
Omari, Paygham
Oryakhil, Ajmal
Zadran, Shawkat
Rahman, Ebad
Polasam, Narendra
Mandozai, Rafiullah
Jaffry, Naqi
Mandozai, Waliullah
Jaffry, Zain
Abed, Shahed
Shaheen, Mahmood
Safi, Abedullah
Khatak, Aziz
Akbarjan, Abdullah
Omari, Khitab
Jha, Himanshu
Shenwari, Wali
Karanam, Sai
Sama, Sai Nagender
Durairaj, Lenin
Safi, Mohammad Aryan
Asif, Imran
Tariq, Umair
Asif, Tauqir
Pakistan
Iqbal, Sikandar
Rana, Hammad Salam
Afzal, Adal
Chaudhry, Ahmad
Mehmood, Azhar
Ahsan, Mirza
Iqbal, Aqib Javed
Ahsan, Yousuf
Tariq, Adeel
Tariq, Zain
Haider, Adnan
Greece
Subhan, Michael
Sunny, Adnan
Soggi, Nandeep
Sandhu, Gursewak
Jha, Kumud
Surkhi, Mohammad Dawood
Hussain, Naveed
Bharti, Sahil
Bharti, Makhan
Syed, Kazim
Abdurahizai, Jahanzeb
Murtaza, Ali
Subor, Abdul
Abbas, Yawar
Memane, Sagar
Omarkhel, Muzamil
Afridi, Bakhtyar
Singh, Bala
Sharma, Sushil
Lal, Deepak
Asoorya, Avinash
Ahmadi, Noorkhan
Switzerland
Davizi, Sabawoon
Czechia
Shenwari, Mohib
Mohamad, Sadiq
Zadran, Sahel
Ahmadzai, Noor
Safi, Ishak
Ahmadzai, Aman
Zazai, Asif
Shigiwal, Razmal
Utmanzai, Qadargul
Deedar, Itibarshah
Utamanzai, Abdulhaq
Zakhel, Abdulhaq
Khan, Khan Osman
Sadiq, Karim
Rostami, Ali
Rahimi, Akmal
Adelyar, Zobiyr Ahmad
Khapalwak, Pasun
Naeem, Amar
Goraya, Imran
Kailash, Klair
Shinwari, Zia-ur-rahman
Kamran, Naeem
Arif, Zeshan
Naseri, Adnannaser
Naseri, Mohamad Nazir
Abdurahimzai, Ruhullah
Hassan, Naveed
Hayat, Sikander
Tariq, Umar
Latif, Amir
Sandhu, Adnan
Riaz, Saqib
Sikander, Zaman
Nasiry, Zabihullah
Momand, Helal
Sardar, Adeljan
Mohamad, Zain
Shahid, Zayed
Saied, Shaukat
Safi, Mohammad
Omari, Obaidullah
Rahman, Abdul
Miralikhel, Abdul Rahman
Malyar, Khyber
Miralikheil, Zaid
Alikhel, Hasib Mir
Rahimzai, Noura Khan
Shahid, Rahat
Naseri, Samim
Jabarkhel, Dilagha
Wahidi, Atiqullah
Jusufzai, Shafiullah
Cheema, Mehar
Bains, Sunny
Zadran, Daud
Singh, Mani
India
Dhir, Sumit
Gopalakrishnan, Abhishek
Ghani, Ahmad
Singh, Ranjit
Singh, Gursevan
Saluja, Wasif
Chhabra, Aman
Luthra, Saurabh
Joshi, Kunal
Shamsher, Gill
Ahmadzai, Inzirgul
Zadran, Ibrahim
Vel, Palani
Narain, Saurav
Dhillon, Khushdeep Singh
Singh, Rajkaran
Zadran, Shekil
Randhawa, Mandeep Singh
Jabarkhel, Wahidullah
Ahmed, Waqar
Ahmadzai, Habib
Suresh, Belage Yogesh
Gowda, Bharathkumar Hebbal Shive
Jabarkhel, Abdul Rahman
Sohil, Atef
Safi, Hamid
Choudhary, Vikram
Durani, Shawkat
Pandya, Bhargav
Hamidi, Hamid
Kotwal, Abidullah
Hamidi, Rohid
Madane, Kushal
Shah, Ashtiaq
Momand, Maiwand
Mansoor, Safi
Afzal, Shehzad
Hyder, Raza
Shahbazkhel, Ali
Singh, Karanbir
Hussain, Mohammad
Singh, Harmeet
Saffy, Bashir Ahmad
Waziri, Adnan
Bawa, Rupinder Singh
Singh, Gurvinder
Hassan, Ali
Cheluvappa, Dilip Hebbale
Kumar, Vijay