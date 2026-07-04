European Cricket Series T10, Austria Cricket Tournament Players

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European Cricket Series T10, Austria

Simpson-Parker, M

Austria

Ansari, Muneeb

Canada

Sadran, Jaweed

Austria

Hossain, Iqbal

Austria

Momin, Shahil

Austria

Khan, Shakil

Syed, Junaid

Austria

Ali Rahemi, Ghorban

Austria

Norris, Quinton

South Africa

Arif, Arsalan

Austria

Eckstein, Daniel

Austria

Suraj, Mohammad

Hooper, Barry

Javed, Amir

Ahmadzai, Basheer

Khan, Shahab

Khan, Baseer

Afghanistan

Khan, Shadnan

Austria

Zalmai, Bilal

Basit, Abdulwaseed

Zalmai, Waqar

Sajidullah, Safi

Afghanistan

Messalhn, Samargol

Babakarkhail, Abdul Nasir

Alikhel, Masharaf

Hamdard, Khan-Agha

Qazizada, Abdulwafi

Shenwari, Saidullah

Mirakhel, Nasrullah

Ahmadzai, Zabiullah

Safi, Shafiq Khan

Afghan, Javid

Naiz, Naiz

Wijesekera, Navin

Austria

Randhawa, Armaan

Austria

Shergill, Sumer

Austria

Iqbal, Basit

Austria

Gill, Sharan

Subhash, Satyam

Kasthuri, Lakmal

Mohideen, Farhan

Bahramkhil, Jamil

Afghanistan

Ahamed, Rayhaan

Ghelzai, Janan

Austria

Azizi, Zubair

Wijesekara, Divith

Subhash, Shivam

Khanna, Karun

Arif, Nouman

Chawla, Ronit

Shahid, Saqib

Jabarkhel, Zaherullah

Ahmadzai, Tariq

Omari, Buset

Afghanistan

Omari, Paygham

Oryakhil, Ajmal

Zadran, Shawkat

Rahman, Ebad

Polasam, Narendra

Mandozai, Rafiullah

Jaffry, Naqi

Mandozai, Waliullah

Jaffry, Zain

Abed, Shahed

Afghanistan

Shaheen, Mahmood

Safi, Abedullah

Khatak, Aziz

Austria

Akbarjan, Abdullah

Austria

Omari, Khitab

Afghanistan

Jha, Himanshu

Austria

Shenwari, Wali

Karanam, Sai

Sama, Sai Nagender

Durairaj, Lenin

Safi, Mohammad Aryan

Asif, Imran

Austria

Tariq, Umair

Austria

Asif, Tauqir

Pakistan

Iqbal, Sikandar

Rana, Hammad Salam

Pakistan

Afzal, Adal

Austria

Chaudhry, Ahmad

Austria

Mehmood, Azhar

Ahsan, Mirza

Austria

Iqbal, Aqib Javed

Austria

Ahsan, Yousuf

Austria

Tariq, Adeel

Austria

Tariq, Zain

Haider, Adnan

Greece

Subhan, Michael

Sunny, Adnan

Soggi, Nandeep

Austria

Sandhu, Gursewak

Jha, Kumud

Austria

Surkhi, Mohammad Dawood

Hussain, Naveed

Bharti, Sahil

Bharti, Makhan

Syed, Kazim

Abdurahizai, Jahanzeb

Murtaza, Ali

Subor, Abdul

Abbas, Yawar

Memane, Sagar

Omarkhel, Muzamil

Afridi, Bakhtyar

Singh, Bala

Sharma, Sushil

Lal, Deepak

Asoorya, Avinash

Ahmadi, Noorkhan

Switzerland

Davizi, Sabawoon

Czechia

Shenwari, Mohib

Mohamad, Sadiq

Austria

Zadran, Sahel

Afghanistan

Ahmadzai, Noor

Afghanistan

Safi, Ishak

Austria

Ahmadzai, Aman

Austria

Zazai, Asif

Austria

Shigiwal, Razmal

Austria

Utmanzai, Qadargul

Afghanistan

Deedar, Itibarshah

Austria

Utamanzai, Abdulhaq

Zakhel, Abdulhaq

Khan, Khan Osman

Sadiq, Karim

Rostami, Ali

Rahimi, Akmal

Adelyar, Zobiyr Ahmad

Khapalwak, Pasun

Naeem, Amar

Austria

Goraya, Imran

Austria

Kailash, Klair

Austria

Shinwari, Zia-ur-rahman

Pakistan

Kamran, Naeem

Pakistan

Arif, Zeshan

Austria

Naseri, Adnannaser

Afghanistan

Naseri, Mohamad Nazir

Abdurahimzai, Ruhullah

Afghanistan

Hassan, Naveed

Pakistan

Hayat, Sikander

Austria

Tariq, Umar

Latif, Amir

Sandhu, Adnan

Riaz, Saqib

Sikander, Zaman

Nasiry, Zabihullah

Momand, Helal

Sardar, Adeljan

Mohamad, Zain

Shahid, Zayed

Saied, Shaukat

Safi, Mohammad

Austria

Omari, Obaidullah

Afghanistan

Rahman, Abdul

Miralikhel, Abdul Rahman

Malyar, Khyber

Miralikheil, Zaid

Alikhel, Hasib Mir

Rahimzai, Noura Khan

Shahid, Rahat

Naseri, Samim

Jabarkhel, Dilagha

Wahidi, Atiqullah

Jusufzai, Shafiullah

Afghanistan

Cheema, Mehar

Austria

Bains, Sunny

Zadran, Daud

Afghanistan

Singh, Mani

India

Dhir, Sumit

Gopalakrishnan, Abhishek

Austria

Ghani, Ahmad

Austria

Singh, Ranjit

Austria

Singh, Gursevan

Saluja, Wasif

Chhabra, Aman

Austria

Luthra, Saurabh

Joshi, Kunal

Austria

Shamsher, Gill

Ahmadzai, Inzirgul

Zadran, Ibrahim

Vel, Palani

Narain, Saurav

Dhillon, Khushdeep Singh

Singh, Rajkaran

Zadran, Shekil

Randhawa, Mandeep Singh

Jabarkhel, Wahidullah

Afghanistan

Ahmed, Waqar

Ahmadzai, Habib

Suresh, Belage Yogesh

Gowda, Bharathkumar Hebbal Shive

Jabarkhel, Abdul Rahman

Sohil, Atef

Safi, Hamid

Austria

Choudhary, Vikram

Durani, Shawkat

Pandya, Bhargav

Hamidi, Hamid

Kotwal, Abidullah

Hamidi, Rohid

Madane, Kushal

Shah, Ashtiaq

Momand, Maiwand

Mansoor, Safi

Afzal, Shehzad

Hyder, Raza

Shahbazkhel, Ali

Singh, Karanbir

Hussain, Mohammad

Singh, Harmeet

Saffy, Bashir Ahmad

Waziri, Adnan

Bawa, Rupinder Singh

Singh, Gurvinder

Hassan, Ali

Cheluvappa, Dilip Hebbale

Kumar, Vijay