ICC U19 World Cup Qualifier, Africa Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ICC U19 World Cup Qualifier, Africa

Rensburg, Gerhard Janse Van

Namibia

Brussell, Jack

Baguma, Joseph

Uganda

Oloka, Pius

Uganda

Vuuren, Zacheo J v

Kamara, Ibrahim

Sierra Leone

Bangura, John

Sierra Leone

Sesay, George

Turay, Alusine

Sierra Leone

Coker, Raymond

Sierra Leone

Mansaray, Emmanuel

Kpaka, Ibrahim

Turay, Eric Musa

Sierra Leone

Kamara, Aliya

Sesay, Ibrahim

Sierra Leone

Macfoy, Joshua Boyzy

Likavu, Brian

Patel, Vishil

Kenya

Gohil, Yash

Kenya

Patel, Aaranv

Kenya

Panchani, Darsh

Kenya

Shah, Vatsal

Kenya

Naresh, Vaibhav

Kenya

Etabale, Didan

Kenya

Sanghavi, Hitendra

Wangoi, Kennedy

Haria, Krish

Doshi, Neel

Kenya

Pankhaniya, Raj

Kenya

Smith, Stian

Kenya

Useni, Prosper

Nigeria

Abdulkareem, Ridwan

Nigeria

Onwubualili, Chidi

Nigeria

Udekwe, Chiemelie

Nigeria

Okeke, Chijioke

Nigeria

Abiebhode, David

Nigeria

Samuel, Victor

Nigeria

Asia, Joshua

Nigeria

Chilemanya, Solomon

Nigeria

Kareem, Gafar

Nigeria

Salau, Selim

Nigeria

Sunday, Joshua

Nigeria

Pam, Paul

Nigeria

Okeke, Izuchukwu

Nigeria

Asaba, Brian

Kidega, Christopher

Omara, Ronald

Fahad, Mutagana

Uganda

Rama, Musa Majid

Ochaya, Jaffer

Sowobi, Yunus

Mirza, Anas Baig

Balidawa, Ali

Tandia, Abdul Aziz

Olipa, Gerald

Bangura, James

Sierra Leone

Busing-Volschenk, Alexander

Namibia

Blignaut, Peter-Daniel

Namibia

Villiers, Hansie De

Visagie, JW

Namibia

Moffet, Ryan

Namibia

Du Plessis, Franscois Schalk

Namibia

Badenhorst, Frans Hendrik

Namibia

Kariata, Morris Gerhardt

Namibia

Louw, Adriaan

Nyambo, Johnson

Tanzania

Bakrania, Laksh Snehal

Tanzania

Mwamele, Augustine

Tanzania

Kiseto, Karim Rashidi

Tanzania

Pasca, Acrey

Laiza, Baraka

Onai, Hamza Ally

Tanzania

Kilongosi, Jafari Kanyita

Mbaki, Mohammedi Simba

Tanzania

Basha, Shaik

Tanzania

Fentu, Ally Hassani

Safari, Issa

Amiri, Abdulazak Mohamedi

Tanzania

Ramadhani, Omari Koba

Tanzania

Nyiiro, Jonathan

Lubwama, Conrad

Bergh, Franko Kerneels

Namibia

Niehaus, Pieter Wouter

Namibia

Johnbull, Nyakeh

Kabia, Michael