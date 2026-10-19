ODI Series India vs Zimbabwe, Women Cricket Tournament Players

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ODI Series India vs Zimbabwe, Women

Verma, Shefali

India

Mandhana, Smriti

India

Singh, Renuka

India

Ghosh, Richa

India

Sharma, Deepti

India

Kaur, Harmanpreet

India

Bhatia, Yastika Harish

India

Deol, Harleen

India

Chipare, Francisca

Zimbabwe

Ndlovu, Kellies

Zimbabwe

Phiri, Lorraine

Zimbabwe

Mupachikwa, Modester

Zimbabwe

Sibanda, Nomvelo

Zimbabwe

Mayers, Sharne

Zimbabwe

Nkomo, Josephine

Zimbabwe

Mugeri, Chipo

Zimbabwe

Gwanzura, Nyasha

Zimbabwe

Dhururu, Chiedza

Zimbabwe

Mavunga, Mitchel

Zimbabwe

Chigora, Kudzai

Zimbabwe

Biza, Beloved

Zimbabwe

Satghare, Sayali Ganesh

India

Chare, Olinda

Zimbabwe

Hasabnis, Tejal

India

Sharma, Vaishnavi Narendra

India

Rawal, Pratika Pradeep

India

Makusha, Tendai

Gaud, Kranti Munna

India

Charani, Nallapureddy Shree

India

Sharma, Nandani Shyam Sunder