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Verma, Shefali
India
Mandhana, Smriti
Singh, Renuka
Ghosh, Richa
Sharma, Deepti
Kaur, Harmanpreet
Bhatia, Yastika Harish
Deol, Harleen
Chipare, Francisca
Zimbabwe
Ndlovu, Kellies
Phiri, Lorraine
Mupachikwa, Modester
Sibanda, Nomvelo
Mayers, Sharne
Nkomo, Josephine
Mugeri, Chipo
Gwanzura, Nyasha
Dhururu, Chiedza
Mavunga, Mitchel
Chigora, Kudzai
Biza, Beloved
Satghare, Sayali Ganesh
Chare, Olinda
Hasabnis, Tejal
Sharma, Vaishnavi Narendra
Rawal, Pratika Pradeep
Makusha, Tendai
Gaud, Kranti Munna
Charani, Nallapureddy Shree
Sharma, Nandani Shyam Sunder