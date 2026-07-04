ODI Series West Indies vs Ireland, Women Cricket Tournament Players

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ODI Series West Indies vs Ireland, Women

Matthews, Hayley

Barbados

Delany, Laura

Ireland

Taylor, Stafanie

Jamaica

Connell, Shamilia Shontell

Barbados

Lewis, Gaby

Ireland

Campbelle, Shemaine Altia

Guyana

Prendergast, Orla

Ireland

MacMahon, Sophie

Ireland

Maguire, Aimee

Ireland

Kelly, Arlene

New Zealand

Murray, Cara

Ireland

Paul, Leah

Ireland

Hunter, Amy

Ireland

Waldron, Mary

Ireland

Little, Louise

Ireland

Stokell, Rebecca

Ireland

Dempsey, Georgina

Ireland

Canning, Ava

Ireland

Fletcher, Afy

Grenada

Joseph, Qiana

Saint Lucia

Glasgow, Jannillea

Saint Vincent and the Grenadines

James, Zaida

Saint Lucia

Gajnabi, Shabika

Guyana

Fraser, Cherry Ann

Guyana

Mangru, Mandy

Guyana

Munisar, Ashmini

Guyana

Ramharack, Karishma

Trinidad and Tobago

Sawh, Shunelle

Trinidad and Tobago

Joseph, Djenaba

Trinidad and Tobago

Alleyne, Aaliyah

Barbados

Williams, Rashada Shieka

Jamaica

Richardson, Eimear

Ireland

Henry, Chinelle

Jamaica