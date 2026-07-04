T20 Capricorn Quadrangular Series, Women Cricket Tournament Players

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T20 Capricorn Quadrangular Series, Women

Hill, Mariko

Hong Kong, China

Lamplough, Marina

Hong Kong, China

Satish, Theertha

United Arab Emirates

Miles, Natasha

England

Bibi, Maryam

Hong Kong, China

Shahzad, Shanzeen

Hong Kong, China

Siu, Mei Wai

Hong Kong, China

Khan, Yasmeen

Namibia

Chan, Ka Ying

Hong Kong, China

Egodage, Kavisha

United Arab Emirates

Sahar, Iqra

Hong Kong, China

Chan, Betty

Hong Kong, China

Daswani, Yasmin

Hong Kong, China

To, Yee Shan

Hong Kong, China

Mughal, Chaya

United Arab Emirates

Rohit, Esha

United Arab Emirates

Sharma, Khushi

Singh, Sanchin

United Arab Emirates

Keny, Lavanya

United Arab Emirates

Mahesh, Vaishnave

United Arab Emirates

Nandakumar, Indhuja

United Arab Emirates

Patil, Avanee

United Arab Emirates

Supriya, Archara

United Arab Emirates

Venkatesh, Ruchitha

Hong Kong, China

Cheung, Hiu Ying

Hong Kong, China

Cheung, Lemon

Hubbard, Elysa

Awino, Kevin

Uganda

Alako, Prosscovia

Uganda

Mbabazi, Janet

Uganda

Nampiina, Stephanie

Uganda

Nakisuuyi, Immaculate

Uganda

Musamali, Rita

Uganda

Kalume, Phiona

Uganda

Aweko, Concy

Uganda

Anyipo, Evelyn

Uganda

Alumo, Irene

Uganda

Akiteng, Sarah

Uganda

van Zyl, Irene

Namibia

Wittmann, Sune Alet

Namibia

Diergaardt, Jurriene Arrasta

Namibia

Mwaaite, Wilka

Namibia

Foerster, Dietlind

Namibia

Green, Kayleen Ann

Namibia

Hamunyela, Victoria

Namibia

van der Merwe, Adri

Namibia

Gorases, Merczerly

Namibia

Zyl, Edelle Van

Namibia

Mwatile, Mekelanye

Namibia

Manuel, Bianca

Namibia

Benjamin, Naomi

Rajith, Rishitha

United Arab Emirates

Jyothis, Geethika

United Arab Emirates

Rajith, Rinitha

United Arab Emirates

Obukor, Gloria

Uganda

Malemikia, Patricia

Uganda

Iloku, Esther

Uganda