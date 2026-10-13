T20 Series India vs Zimbabwe, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series India vs Zimbabwe, Women

Reddy, Arundhati

India

Verma, Shefali

India

Mani, Minnu

India

Mandhana, Smriti

India

Ghosh, Richa

India

Sharma, Deepti

India

Kaur, Harmanpreet

India

Kalita, Jintimoni

India

Chipare, Francisca

Zimbabwe

Ndlovu, Kellies

Zimbabwe

Phiri, Lorraine

Zimbabwe

Mupachikwa, Modester

Zimbabwe

Sibanda, Nomvelo

Zimbabwe

Mayers, Sharne

Zimbabwe

Nkomo, Josephine

Zimbabwe

Mugeri, Chipo

Zimbabwe

Gwanzura, Nyasha

Zimbabwe

Dhururu, Chiedza

Zimbabwe

Mavunga, Mitchel

Zimbabwe

Mutasa, Christine

Biza, Beloved

Zimbabwe

Chare, Olinda

Zimbabwe

Prasad, Nikki Siribhagwan

India

Kamalini, .

India

Rawat, Prema

India

Makusha, Tendai

Gaud, Kranti Munna

India

Charani, Nallapureddy Shree

India

Sharma, Anushka Brijmohan

India

Sharma, Nandani Shyam Sunder